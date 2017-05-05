﻿持木棍電筒毀車 雙煞刑毁一逃一就擒

昨清晨五時許，尖沙咀發生刑毀汽車案，一輛停泊在柯士甸路二十二號對開路邊私家車，遭兩名持木棍及電筒兇徒狂扑擋風玻璃及車窗刑事毀壞（見圖）。剛巧有警員巡經發現喝止，兇徒見警員發現立即拔足逃跑。



警員尾隨追截，在附近截獲一名二十歲姓劉涉案男子，以涉嫌刑事毀壞將他帶署，但其手持木棍同黨則逃去。在附近消遣的二十四歲姓蘇女車主事後接警方通知折返現場協助調查時，她表示早前曾與人有爭執，警方調查後，初步不排除事件與車主與人結怨有關，事後翻看附近大廈閉路電視追緝被捕男子同黨及調查他們刑毀真正動機。