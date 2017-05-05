﻿港女泰實習遇劫 警拘一匪起贓物

泰國警方偵破香港女實習生上月在酒店宿舍被劫案，拘捕一名酒店前保安員，起回女事主被劫手機及電腦等失物，正追緝另一同黨下落。



案中姓潘女事主為港人，在布吉一家酒店當實習生，上月二十六日凌晨，兩名陌生男子闖入潘女在酒店的宿舍房間，打暈女事主及劫去她的iPhone 6手機、iPad電腦、銀行卡、一千六百港幣及三百泰銖。



當地警方翻看酒店閉路電視後，鎖定曾在該酒店任職保安的二十八歲男疑犯巴納亞疑犯，本周二將他拘捕，起回部份失物，當中包括手機、電腦及銀行卡，另檢獲一批毒品、手槍及子彈等。警方仍追緝另一名在逃疑犯。







