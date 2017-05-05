﻿的士雨路撞欄 兩南韓客輕傷

中環美梨大廈對開昨晨發生交通意外，四名南韓籍遊客消遣後乘搭一輛的士回酒店時，的士駛至一個彎位時疑因天雨路滑失控撞向鐵欄。意外中，司機及車上兩名男乘客受輕傷，報警後獲送院。警方事後拖走的士及調查意外原因。



昨清晨五時許，四名南韓籍男遊客在蘭桂坊消遣後，截乘一輛的士疑返回下榻酒店。四十歲姓江司機駕駛的士，載着該四名遊客沿花園道落斜行駛，當駛至美利大廈對開一個彎位時，疑天雨路滑失控，的士撞向路邊鐵欄，車頭損毀，泵把亦甩脫，司機及車上兩名分別二十一及四十二歲乘客共三人輕傷，報警後獲送院。警方其後為司機進行酒精呼氣測試，證實沒有飲酒，事後將肇事的士拖走及調查意外原因。