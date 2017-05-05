 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 26º
  • 84%
熱門： 雪糕伯伯搶包山夾萬劉德華百想藝術大賞

日報新聞 > 港聞

﻿鳳凰衛視反對建龕場理由被批荒謬

2017-05-05 列印
■大埔骨灰龕場初步設計概念圖。
Previous Next

　　政府擬在大埔船灣前堆填區西南角、近大埔工業邨興建公眾骨灰龕場，預料提供逾一萬五千個龕位，但有區議員指收到居民及大埔工業邨公司反對。

　　大埔區議會昨就有關項目進行討論，署理食物及衞生局局長陳肇始指，當局已進行交通影響評估，認為增設緩解措施後，交通運輸角度是可行，選址亦遠離民居，冀區議會支持。

　　鳳凰衛視去信區議員關永業提出反對，指擔心骨灰龕場對夜班員工構成心理影響，加上電視台經常有娛樂活動，恐對先人有影響，亦擔心拜祭人士會混入電視台構成危險。區議員鄧銘泰則指，近日收到約四百封反對信，認為當局在設計上，就噪音、交通有所配合，但心理上的滋擾難以處理。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd