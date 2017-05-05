 Advertisement
  • 2017年5月6日 星期六
  • 26º
  • 84%
熱門： 雪糕伯伯搶包山夾萬劉德華百想藝術大賞

日報新聞 > 港聞

﻿較正常暖和 四月平均氣溫23.3度

2017-05-05 列印
　　本港近月天氣反覆，天文台指，上月較正常溫暖，平均氣溫為二十三點三度，較正常高零點七度，亦較正常少雨，全月只錄得五十八點八毫米雨量，只達正常數值的三分之一。而今年首四個月的累積雨量為一百三十四點五毫米，較同期正常少約六成。

　　天文台指，受東北季候風所引致的一股內陸氣流影響，上月一日天氣清涼，最低氣溫為十五點五度，其後至十八日因陽光充沛，天氣相當炎熱，氣溫最高達三十點七度，為該月最高氣溫。

  而至二十日受一股偏南氣流影響，持續一個多星期有驟雨，而二十一日的雷雨更帶來超過三千次閃電，當日亦一度發出黃色暴雨警告。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd