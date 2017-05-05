﻿樓市怪現象 炒家進駐沙頭角 搶買新盤租貴樓

沙頭角新盤尚澄首批單位前日截止認購，物業只可售予持俗稱R證的居民證人士，有區外人卻早於半年前做好部署，藉租樓領證入住沙頭角，以便開售當日即時入票。供不應求下，有業主開天索價，分租房月租叫價逾萬元，價格急升逾兩倍。該區區議員質疑，新盤樓價超出原居民的承接力，疑發展商只是等屋苑落成，即租即賣予區外居民。



樓市旺勢最近由市區蔓延至禁區，遠東沙頭角新盤尚澄，首批單位先後推出一百一十伙，平均呎價超過一萬元，惟入場費不過二百多萬元，被形容為「平絕全港」，樓盤開價後旋即引起市場關注。面對地契限制，有意買樓的區外人須先持有禁區居民證，才可購買單位，有投資者不惜預先借租樓換取R證，入住沙頭角。



沙頭角一號地產經理李以強指，尚澄未開售前，有區外人半年前已部署租住沙頭角唐樓，以便申領R證再購新盤。他知悉近期有區外的地產經紀欲通過沙頭角居民「搭線」尋找租盤，當中既有大型中介公司，也有細行。



北區區議員溫和輝本身亦有認識步入「半退休」階段的朋友，兩三個月前靠租樓取得R證，並已入票認購尚澄。他又留意到區內遠東樓、新燃樓及順安樓等數月前已大小中介的蹤跡，如中原、美聯和利嘉閣託人「攝信箱」，詢問業主會否放租單位。



租盤價格月升兩成



沙頭角租盤需求激增，該區私人屋苑順隆花園落成十八年後才有新盤，市場可供放租單位極少，有業主見租盤供不應求，乘勢開天索價。李以強表示，沙頭角租盤的租金被推高，客人沒及早準備，租樓難度大大提升，如兩三個月前租住四百五十方呎舊唐樓，租金只須三千八百元，四月底已增至四千五百元，短期內「嗌高」兩成。



未持有R證人士購買尚澄的反應熱烈，溫和輝卻指出，新盤索價比同區物業高，合資格入票買樓的沙頭角居民，大多冷待開售。他解釋，區內從事小販、中港貿易或運輸的自僱者眾，大都沒有固定收入，大部份人都住公屋，勢難申請置業貸款。



溫和輝估計，發展商由始至終的目標客群都是區外市民。他指順隆花園亦有相同地契限制，其發展商待屋苑落成後，有現樓讓客人「即租即賣」，五六年便全數賣出單位。他曾詢問律師，地契條款無指明R證期限，買家初入禁區，持有未完成審批的三個月臨時證亦有權買樓；發展商日後跟客戶簽好租約，警方必然會發出R證。



據了解，現時沙頭角人口大約有一萬人，警方回覆本報查詢，現時居民「R」類別的沙頭角禁區許可證多達二萬六千七百張，當中包括原居民及原住漁民，惟警方無細分持證人類別。