﻿股壇專家指「唔怕買」 兩電新利潤管制僅「小辣」

政府早前宣佈與兩電達成協議，將「利潤管制協議」由百分之九點九九降至百分之八，一九年實施，年期延長至十五年。本來准許利潤大減，兩電盈利及派息必受影響，但股價上周不跌反升，說穿了新協議沒想像中「辣」，加上政府一次過批出十五年，消除了兩電不明朗因素。有股壇專家表示，有意買股收息的穩陣派，兩電一於「唔怕買」。



新一期《東周刊》報道，中電與近年從電能分拆的港燈一向是不少穩陣派股民收息的愛股。自爆持有中電股票多年的名嘴曾淵滄直言，新協議有效期長達十五年，對兩電絕對是好事。



他看好兩電未來的股價，認為百分之八已是很不錯的回報，「唔記得幾多錢買，八厘回報同九點九厘唔差得太遠。長建喺海外嘅投資有百分之八回報已經好好，而且仲要考慮匯率風險。相反兩電喺香港就賺到，仲要長達十五年，梗係好理想啦！」兩電之中，他偏愛中電，因有更大彈性擴充業務。



年期長消除風險



證劵商麥格理指，市場早前預期准許利潤回報率介乎百分之七點五至八點五，現回報率符合預期，而新協議的監管制度年期較長，對兩電有利。



至於股價表現，○九年後環球央行推出量化寬鬆政策，進入低息環境，兩電這類有穩定派息的股票受到追捧，股價長升長有，升幅甚至遠遠大於派息的增幅，令息率由十年前的五至六厘，降至現在的三至四厘。而十年前利率水平遠高於現在，十年期美國債息率達五厘以上，現在已大跌一半至兩厘多，兩電今次准許回報率下降，其實也反映利率下跌情況。



投行花旗認為，中電的前景優於港燈，中電約七成盈利來自本港，即使本地准許回報下降，仍可享受澳洲業務利潤增長，有利維持派息水平。至於港燈，該行預計至一九年盈利可能下降兩成，派息亦有機會相應削減兩成。