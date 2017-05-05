﻿立會選舉排名單第三位 「濠江票王」力捧後進

澳門立法會選舉將於九月十七日舉行，回顧四年前直選，由民選議員陳明金領軍的團隊，在澳門選舉點票採用「改良漢狄法」下，破天荒取得三席，榮膺票王。新一期《東周刊》報道，今屆選舉有消息指，陳明金不但考慮將參選團隊一拆二，更將自己排在當選機會極微的第三位，以匡扶後進，盼能保住三席。



擔任了三屆立法會民選議員的陳明金說：「由○五年首次當選議員起，有八個字我一直銘記，就是『出身草根，永不忘本』。所以在第五屆立法會，我帶着兩位年輕新人進入議會，大家不妨翻查我們所關心、提出的議題，都是着重與民生有關。」



要了解陳明金，就要先了解他由福建來港的經歷。一九六二年出生於福建晉江的他，父母目不識丁，家裏一貧如洗。一九八○年，十八歲的陳明金，在父母鼓勵下，毅然帶着他們為自己東借西湊的二百元，與細三歲的胞弟來澳門碰運氣。



堅持「出身草根，永不忘本」



陳明金初到澳門並無一技傍身，惟有到地盤做建築工人，每日只有十四元工資，「連買一個飯都唔夠錢」，除了做地盤，陳明金亦做過小販等十多份工，儲夠一筆路費，再轉到新加坡做地盤外勞。



由於收入多了，在儲兩年錢後開始擺地攤。在新加坡賺了第一桶金之後，陳明金返回澳門發展，小販、水貨客、服裝皮鞋零售、電器批發以至博彩業都有涉足，生意逐漸上軌道；九九年澳門回歸，其營商發展機遇更大。



○五年第三屆立法會選舉，陳明金毅然與吳在權組隊，結果一擊即中奪得兩席，齊齊成為十二位民選議員之一。「民聯」今屆有意將參選團隊一拆二，分別由去屆新人、今屆尋求連任的施家倫和宋碧琪掛帥；至於陳明金竟安排自己排在其中一隊的第三位，連任機會極微。他說：「我覺得是時候讓年輕一輩擔大旗，做了議員十二年，會否在今年暫時中止？我不想說得太實。」