﻿記錄傳統風俗 電視人變身掌故王

太平清醮在許多人眼中只是一場巡遊活動，但在民俗掌故佬周樹佳眼裏，則並非講玩的。新一期《東周刊》報道，電視人出身的周樹佳，曾為亞視節目《今日睇真D》度過不少刁鑽、出位角度，令節目賺盡口碑。就在事業最高峰之際，他灑脫離開，全身投入冷門的民間風俗研究，跟鄉郊發展的推土機鬥快，趕及在村落未淹沒前，把傳統風俗記錄下來。



五十三歲的周樹佳揹着一個補了又補的背囊，手機是用足十年的NOKIA「番梘手機」，但全程都關上，只能打「史前產物」傳呼機找他。他認真地說：「打醮是酬神儀式，不是兒戲，全程必須熄掉手機。」他當日到石澳村觀看十年一度的太平清醮，聚精會神拍攝整個過程，又與村民「攞料」記錄每個細節，「現在不記錄，後世未必會識。」



遊走香港不同村落研究



過去十七年，周樹佳就是這樣懷着敬畏之心，遊走香港不同鄉村角落，巨細無遺地研究傳統習俗，包括節、醮、誕、廟、祠、村、墓，忙碌程度不下於打工。他將興趣當飯吃，靠在工聯會任教民俗文化課程、出書及講座等，每月賺取約二、三千元收入，「為了慳車費，唔想多次出入，試過通宵睡在石澳沙灘的更衣室。」他笑說自己窮到燶，全靠太太「包養」十七年，加上早年積蓄才不用擔心生活，直認自己任性。



周樹佳受家人影響，自小對民俗文化着迷。畢業後雖投身電視界，在亞視主管《今日睇真D》突發新聞組，事業攀上高峰，但他毅然捨棄高薪厚職，把心一橫做本港歷史掌故佬，至今出版《香港諸神》、《鬼月鈎沉》等廿多本著作。



有時去看村民的祠堂會「食檸檬」，他會硬着頭皮多去幾次，希望打動到別人，目前他已成為節慶打醮的常客，每條村都有自己老友，自出自入大小寺廟。但隨著新界逐步發展，不少古老村莊已改建成高樓大廈，寺廟祠堂買少見少，周樹佳的步伐要比郊區發展的推土機走得更快：「傳統民間風俗咁千姿百態，希望一直做到老！」