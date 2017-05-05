﻿教師憂培訓不足 難支援SEN學生

特殊教育需要統籌主任試驗計劃自一五╱一六學年開始實施，不少參與學校均指能調撥人手及安排不同活動，提高對有特殊學習需要（SEN）學生的支援。但有校長認為，現時前線教職員未有足夠培訓，即使特殊教育需要統籌主任（SENCo）舉辦活動，其他教職員仍未完全懂得與SEN學生溝通，勢必出現執行困難。



試驗計劃通過關愛基金撥款，在一五╱一六學年開始推行，為期三年。合資格學校每學年可獲一筆相當於助理小學學位教師，或中學學位教師中點薪金的現金津貼，並以其中九成津貼來聘請額外的教職員，支援SEN學生，目前共有一百二十四間學校參與計劃。



參與計劃的廠商會中學校長麥耀光指，學校早在計劃推出前，已安排老師負責統籌與SEN學生有關的學習活動，如在教學上給予其他老師建議、測驗考試時給學生特別安排，以至在學生畢業後，協助他們尋找出路。



額外津貼另聘SENCo



獲津貼後，廠商會中學更額外聘請教職員，分擔SENCo一半工作。麥耀光稱，學校老師一般一周要教學生二十八課，但SENCo只須教十二課，並減少了備課、開會、批改作業的時間，可以更專注計劃SEN學生的活動。他坦言計劃有助SEN教學，期望能延續。



同樣參與計劃的鳳溪第一小學校長朱偉林則表示，過往學校都是在十一月才評估小一新生的學習能力，以識別他們有沒有特殊學習需要，但在得到新資源後，學校可提早在八、九月間推出兩至三天的課程，測試學生學習特性。



朱偉林稱，學校若能在開學時，提早得悉SEN小一生的問題，可減低老師在教授課堂規矩時，引起學生情緒大變的機會。而過去一年，學校的SENCo亦定時出外接受培訓，有時長達兩至三天。但若回來後推行計劃，不能單靠一人之力。



朱偉林坦言，其他前線老師在執行項目上仍有困難，如不知道學生出現情緒問題，擾亂課堂秩序時，可以怎樣有耐性地解決。他建議政府設立計劃，讓SENCo接受培訓後，定期教導其他教職員面對SEN學童的專業知識，「如每月跟其他老師分享兩、三次，交流最新的教學資訊，而不是拿了專業資格就無下文。」



SENCo離職影響大



李求恩紀念中學校長賴炳華認同，前線老師一般只接受了約三十小時，以照顧不同學習需要學生為目標的培訓，難以提高對SEN學童的教學質素。他稱，自己以往取得SEN相關的教師證書，也需時兩年，而且只能說較熟悉弱聽學童的處境和教學方法。



現時SENCo至少要有三年教學及推行融合教育的經驗，並要完成特殊教育培訓，賴炳華認為其培訓較其他老師多，同樣造成學校依靠SENCo一人統籌活動，一旦SENCo離職，會對學校造成困擾，「要其他老師都懂得教SEN學生，計劃才能長遠推行。」