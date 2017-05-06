﻿打工仔請假三天可休十天 2018自製長假 快閃旅遊有六次

打工仔喜訊！政府昨天公佈二○一八年公眾假期，由於不少假期分佈周一及周二，五天工作的上班族只要巧妙組合，便可自製「請假一天休四天」的長周末，以及「請假三天休十天」的長假期外遊「充電」。有旅行社相信，明年假期分佈能刺激打工仔外遊意欲，有利短線旅遊產品銷情，可為旅遊業帶來多個「小陽春」。



政府公佈明年的公眾假期合共有十七天，除八月及十一月外，其他月份均有一至三天公眾假期。對比今年公眾假期有四天在周六，明年則只有兩天，五天工作的上班族今年「蝕」少兩日假。



打工仔最關心如何自製長假，明年便有六次「請假一天休四天」的自製長周末機會，包括明年五月一日勞動節在周二，打工仔只要四月三十日請假一天，便可連放四天；而明年九月的中秋節翌日在周二，亦是只需在周一請假，亦可連放四天；明年十月的國慶，則可周五或周二請假，連放四天。



至於長假期則集中在年頭及年尾，首個長假出現於今年聖誕節、聖誕節後第一個周日，至明年的元旦，打工仔只要在十二月二十七、二十八、二十九日請假，便可享受十天的跨年假期。另外，明年二月農曆新年、三月底至四月初復活節及清明節期間，打工仔只需請假四天，便可享十天假期；明年十月重陽節請假四天可放九天。而明年十二月的聖誕節連同一九年元旦，只要請假四天，便可放十一天跨年假期。



東瀛遊執行董事禤國全表示，港人去年的外遊次數按年增加百分之三點八，據該公司數字，逾七成客人選購五天短線的旅遊產品，以日本、台灣為主。



對於明年有多個自製四天長周末機會，他相信有助刺激市民的外遊意欲，有利泰國、台灣等短線團，加上若高鐵在今年第三季通車，或有打工仔利用長周末，乘高鐵到內地湖南一帶旅遊，形容是旅遊業的「小陽春」。



至於長假期，他指近年長線旅遊產品均有穩定輕微增長，當中以澳紐、西葡及北歐等長線團最受歡迎，預料這類旅行團明年的銷情繼續向好。



旅行社睇好短線遊日韓台



康泰旅行社高級副行政總裁劉美詩則說，不少打工仔習慣「幾短一長」的旅遊模式，即每年去數次短途旅行，以及一次長途旅行；她認為明年的假期分佈對打工仔是喜訊，能增加他們的外遊意欲。



她相信，明年港人的短途旅遊目的地將繼續以日本、韓國為主打，又指內地張家界、黃山等旅行團亦是好選擇。該公司近年推出歐洲單一國的「深度遊」反應不俗，加上港人對歐洲恐襲的心理陰影漸散，有信心報團人數會上升。