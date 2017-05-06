﻿夫妻嬉水樂極生悲 蜜月港新娘斐濟溺斃

一對港人新婚夫婦，日前在有「蜜月天堂」之稱的斐濟度蜜月時樂極生悲，夫婦在水中嬉水後，先上岸的丈夫其後發現妻子遇溺，在水中載浮載沉，立即落水將其救起及報警送院，惜送院後返魂乏術。入境處已得悉事件，並按死者家屬的意願，提供可行協助。



據悉，度蜜月客死異鄉女事主姓陳（二十九歲），叫阿儀，畢業於理工大學電腦學科，在電子產品公司任職。她與姓葉丈夫為大學同學，上月在港擺喜酒後，本周初到斐濟度蜜月。



消息稱，前日夫婦二人在落水嬉戲暢泳後，丈夫先行返回岸上，妻子則繼續在水中享受陽光海灘，但他未幾卻驚見妻子遇溺，在水中載浮載沉，立即撲落海中將妻子救上岸及報警送院，但抵院後返魂乏術。



據悉，阿儀的丈夫昨日曾致電岳母哭着道歉及告知噩耗。家人聞噩耗十分傷心，現時希望阿儀遺體能盡快運回港。



入境處指，就一名香港居民在斐濟遇溺身亡一事，香港入境事務處接獲求助後，已即時與外交部駐港特派員公署（公署）及中國駐斐濟大使館（大使館）取得聯絡，並按死者家屬的意願，提供可行的協助。入境處會繼續與家屬丶公署及大使館保持密切聯繫，積極跟進事件。在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」二十四小時求助熱線，電話：（852）1868。



斐濟是位於南太平洋的島嶼國，全國共有三百三十個島嶼，總面積超過一萬八千平方公里（比香港大逾六倍），但人口只有九十萬。斐濟的島嶼，主要為珊瑚礁環繞的火山島，其中三分一有人居住。由於四面環海，為遊客熱點及港人新婚夫婦度蜜月的勝地。去年九月，有欄王之稱、現已退役的中國運動員劉翔，亦在斐濟再婚，新娘為女子撐竿跳運動員吳莎。根據斐濟當地有機構統計，○五年至一五年，當地共發生逾四百八十宗遇溺事件，平均每年有近五宗。