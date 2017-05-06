總會昨在購物節啟動禮上宣佈，將聯同餐飲、電器、化妝、時裝及健康食品等行業商戶，於活動期間提供具「7.1」元素的優惠，包括以七元一角、七十一元等售價、或七一折等優惠售賣商品，有意參與商戶只需在該會網站登記資料，即可取得購物節的商標使用權，目前有約二百四十間商戶有意參加。該會創會會長陳嘉賢表示，希望利用香港獨有元素，令活動成為香港人獨有的網上購物節，並推動本港電子商務發展。
O2O購物節 商品須具7.1元素
總會昨在購物節啟動禮上宣佈，將聯同餐飲、電器、化妝、時裝及健康食品等行業商戶，於活動期間提供具「7.1」元素的優惠，包括以七元一角、七十一元等售價、或七一折等優惠售賣商品，有意參與商戶只需在該會網站登記資料，即可取得購物節的商標使用權，目前有約二百四十間商戶有意參加。該會創會會長陳嘉賢表示，希望利用香港獨有元素，令活動成為香港人獨有的網上購物節，並推動本港電子商務發展。
打工仔請假三天可休十天 2018自製長假 快閃旅遊有六次
打工仔喜訊！政府昨天公佈二○一八年公眾假期，由於不少假期分佈周一及周二，五天工作的上班族只要巧妙組合，便可自製「請假一天休四天」的長周末，以及「請假三天休十天」的長假期外遊「充電」。有旅行社相信，明年...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
C919上海首飛成功 國產大客機三年後面市
首款國產大型客機C919，昨午上海浦東國際機場順利完成首次飛行測試，揭開中國民航機發展史新一頁，令中國成為繼美國、歐洲後，另一個有能力自行研製大型客機的國家。 測試機師蔡俊昨午約二時駕駛C91...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
趕一家四口落機惹非議 達美航空道歉賠償
美國再有航空公司「下逐客令」惹爭議，一個美國四人家庭日前乘坐達美航空客機由夏威夷返回加州，登機期間機員要求事主讓出幼子座位予候補乘客，惟事主堅拒，機員遂召喚機場警察到場，且威脅帶走幼童，事主最後更被驅...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
西環翰林峰472萬入場
恒地旗下西環翰林峰繼昨日開價，首批130伙價單，包括開放式至2房戶型，最平定價497.6萬元，計算最高5%折扣後，入場價472.72萬元。 恒地營業（一）部總經理林達民指出，「翰林峰首批130...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指跌207點失守24500
港股受環球商品市場震盪拖累，恒指失守24500，最多跌325點，於20天線（24316）見支持，尾市重回24400之上，成交逾810億元。以全周計，恒指累積下跌139點或0.56%；國指累積下滑293點或2.87%。 內地近日為去槓桿而收緊信貸，影響商品需求，加上美國探勘井數量創兩年新高，均導致油價及其他商品價格於周四晚開始下跌，港股亦受拖累，恒指低開58點，開市後跌幅持續擴大，一度低見24358點，跌幅達325點，於20天線獲支持回穩，其後跌幅逐步收窄。恒指收報24476點，跌207點或0.84%；國企指數跌穿10000關，收報9926，跌161點或1.6%，成交...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
藍月撲水保四
曼城隊長高柏尼在今晚英超主場對水晶宮前夕，揚言全隊會傾力在餘下比賽爭勝，以保前四名歐聯席位。藍月今仗續有加比爾捷西斯和阿古路雙鬼拍門，攻力勢大增，可望給對手送上三連敗，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （now621台、LeSports HK App 今晚7:30直播） 藍月最近在英超先後賽和曼聯與米杜士堡，暫居第四位。為保歐聯入場券，高柏尼號令隊友立即重上勝軌：「我們需要以強勢結束球季，然後期待新球季的來臨。」 阿古路上陣首次跟加比爾捷西斯合作任雙箭頭，結果包辦了曼城作客2:2和米堡的兩個入球。兩人經過一場磨合，今晚還有大衛施華有機會復出，必可令攻力大增。況且，水晶宮...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
輕盈透氣 炎夏冰酷牛王
不羈的牛仔達人，遇上炎炎夏日，都會怕汗水令褲身變得又黏又重。可幸是美牛大哥Levi's今夏推出Performance Cool新作，將輕盈透氣科技牛仔布面料結合經典褲形，溫度再高都不是問題吧...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
今亞博做守護神實現粉絲願望 孔劉恨搭巴士捕獲發哥合照
剛憑韓劇《鬼怪》贏得百想視帝的孔劉昨出席記者會，為今晚舉行的首個香港粉絲見面會造勢；他預告今晚將開金口唱歌，及化身「守護神」為粉絲實現願望。孔劉又自爆睇周潤發及劉德華電影長大，希望可以在香港「捕獲」發...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴士的點評——贏在拼搏心
最近與一些家長聊天，談到培養子女的問題。其中提到前些時電視台的所謂實況節目，提出「贏在射精前」的說法。我認為這只是電視台為了提高收視率而創作出的講法。因為不夠三級、不夠出位，便吸引不到大家的眼球。 現在社會的確有貧富懸殊的問題，起跑線確有不同。不過，起跑線並不決定一切，我對於過份強調要「贏在起跑線」的言論，不敢苟同，甚至認為這會扭曲了父母對孩子的培養。 有幾個例子可以說明這個問題。例子一：射猴子的故事。幾年前，我到雙魚河馬會會所吃飯，當日正值舉行「親子嘉年華」。其中一個攤位遊戲是要孩子戴上一個望遠鏡眼罩，然後叫他們用槍射一些六呎開外的玩具猴子。由於望遠鏡眼會影響距離感，小孩...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大賽專題——佳龍駒 再譜新篇
二○○一年首辦的冠軍一哩賽，是季內獎金、地位僅次於浪琴香港一哩錦標的千六米一級賽，吸引過不少海外名駒前來問津。南非馬王「繽紛會」及日本馬王「滿樂時」，均曾折桂榮歸，屬舉世矚目的大戰。 香港馬王...
2017-05-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6