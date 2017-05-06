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﻿O2O購物節 商品須具7.1元素

2017-05-06 列印
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　　網上購物平台近年發展蓬勃，「香港O2O電子商務總會」將於今年七月一日期間，舉行為期三至七日的首屆「7.1 O2O香港購物節」，以推廣電子商貿，促進線上線下（O2O：Online to Offline）互動營銷，目標號召五百間各行業商戶，利用線上或線下店舖提供具備「7.1」元素的優惠，例如以七元一角出售商品。

　　總會昨在購物節啟動禮上宣佈，將聯同餐飲、電器、化妝、時裝及健康食品等行業商戶，於活動期間提供具「7.1」元素的優惠，包括以七元一角、七十一元等售價、或七一折等優惠售賣商品，有意參與商戶只需在該會網站登記資料，即可取得購物節的商標使用權，目前有約二百四十間商戶有意參加。該會創會會長陳嘉賢表示，希望利用香港獨有元素，令活動成為香港人獨有的網上購物節，並推動本港電子商務發展。
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