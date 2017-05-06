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﻿下周料持續炎熱 佛誕錄31.3度今年最高氣溫

2017-05-06 列印
■本港近日空氣污染情況嚴重。
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        昨天是廿四節氣中的立夏，代表春天已經過去，夏天正式來臨，溫度亦會明顯升高。天文台於佛誕當日已錄到今年的最高氣溫三十一點三度，預測下周中最高亦會達三十一度。不過本港昨受到珠江三角洲內的區域污染影響，空氣污染可能達至「嚴重」水平。

        環保署昨日下午錄得較正常為高的空氣污染水平，部份一般監測站的空氣質素健康指數錄得十，健康風險級別達到「甚高」水平，並預料稍後可能會達至「嚴重」水平。環保署解釋，本港正受珠江三角洲內的區域污染影響，而微弱的風勢亦不利污染物擴散，預計本港未來兩三天受清勁偏東氣流影響，風勢明顯會加強，本港污染情況可以得到改善。

　　天文台預測，一道高壓脊為廣東沿岸帶來一股清勁的偏東氣流，但下周中期改為受一股偏南氣流影響，天氣炎熱，未來九日均有陽光，亦有驟雨，氣溫介乎二十三至三十一度。
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