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﻿「頭條Jetso」App送 韓國花美男團SHINee演唱會門券！

2017-05-06 列印
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　　韓國花美男團SHINee出道即將踏入第九年，繼二○一四年嘅香港演唱會後，時隔三年SHINee再次來港舉行《SHINee CONCERT“SHINee WORLD V”in HONG KONG》演唱會香港站。五位成員溫流、鐘玹、Key、珉豪及泰民，將以獨特嘅音樂風格，華麗嘅舞蹈及多姿多采嘅舞台表演同香港歌迷會面。

　　如果仲愁緊點撲飛嘅粉絲們可以下載「頭條Jetso」App，今期送五月二十號SHINee巡迴演唱會二○一七香港站門券，依家只要答中簡單問題，就有機會獲得價值七百八十元門券兩張，名額八名，遊戲玩到九號，快啲開「頭條Jetso」App玩遊戲贏勁獎啦！
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