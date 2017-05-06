﻿屢違建築物條例 「釘契」迷你倉繼續放租

九龍灣淘大工業村迷你倉大火發生近一年，多個政府部門表明會嚴打違規迷你倉，但《東周刊》深入調查發現，一個市場佔有率約一成的迷你倉連鎖集團卻當政府無到，多年來購入最少七十九個單位，大部份曾違反《建築物條例》被「釘契」，逾半迄今仍未「解釘」，這個坐擁四億元資產的迷你倉王國，話事人是一名姓許的中年女士。



以「全城最平、最抵用」作招徠的「旺旺城迷你倉」，聲稱旗下迷你倉總面積達十萬平方呎，分店遍佈新蒲崗、觀塘、荃灣和葵涌等地區。「旺旺城」官方網頁聲稱，全部分店屬自置物業，租戶毋須擔心被逼遷，租倉價格亦較同區便宜最多一半。以荃灣分店一個六點五平方呎乘四呎高的儲物櫃為例，折實每月三百四十四元，若預繳一年租金，更享有半價，折實每平方呎月租約三十六元。



網站只列分店所處地區



網站上只列出分店所處的大致地區和街道，記者佯裝有意租倉致電聯絡，職員方肯提供相關分店的具體地址。記者到位於荃灣的兩個迷你倉睇倉當日，職員全程沒有現身，僅透過電話相告大門密碼，記者進入後，職員再用閉路電視和電話聲控記者入倉視察。



現場所見，該處天花未有安裝自動灑水系統，部分迷你倉租戶更將雜物堆放至貼近天花板，大部分單位的窗戶都被雜物及木板圍封，萬一發生火警，恐增加消防員破窗灌救困難。這個總面積逾千平方呎的單位，間成逾百個貨倉，走廊長而窄，四通八達，進入倉內儼如陷入迷宮，加上照明系統只會在感應到有人行到時才會開啟光管，環境昏暗。



記者離開其中一個迷你倉時，發現屋宇署當日剛在「旺旺城」該分店大門貼上通告，指該單位大門不是向單位內打開，而是向外，儲存倉的間隔使逃生通道闊度不足。



據官網及查冊資料，「旺旺城」創於一九九六年，由「榮晉國際有限公司」全資擁有，許綺芹是唯一股東兼董事，許氏同時出任本港十二間註冊公司董事。「旺旺城」全港七十九間工廈單位內，部分屬於許綺芹個人名下物業，或是與生意拍檔聯名持有，單是物業市值已達四億元。土地登記資料顯示，這批工廈單位中，有九成二、即七十三間單位因違反《建築物條例》，曾被「釘契」，其中四十六個至今仍未解釘，有單位更事隔至今八年仍未「解釘」。