﻿港共享經濟先天不足 創辦人紛歎生意難做

首家共享單車公司上月高調落戶香港，令公眾熱議共享經濟的商機。其實早在三年前已有港人成立共享平台，出租汽車、相機和旅行篋等物品，但他們均坦言生意難做，因港人對共享經濟認知較歐美地區低，同時要處理交收及損毀賠償等問題，多重工序令經營盈利有限，學者也坦言本港市場細小，看淡前景。



電子租單車公司GoBee.Bike上月落戶香港，以「共享單車」作招徠，推出初期卻被發現應用程式未能保障用戶的信用卡資料，以及單車疑被人蓄意損毀等問題，更有學者以香港道路設計未能配合等理由，為共享單車在港的發展前景判死刑。



雖然共享經濟在國際視野下被認為是一大商機，但在本地有嘗試活用此概念創業的港人面對困難重重。



市場細 認知度低



借物平台Gaifong於前年年底成立，主打「以租代買」，用戶透過應用程式搜尋可供借用的物品及發出借物徵求。平台會按借出物品的租金作為基準，分別向租用者及借出者收取定額百分比的服務費。平台經營至今一年多，可供租用的物品現時約有六千多件，每月平均有逾千宗租賃交易，但平台創辦人梁懷宇坦言，共享經濟的商業模式非常難做，形容自己「需要同時服務兩班人」，一方面要說服港人接受租賃而非購買的習慣，同時要令物件擁有人知道他手上的東西，原來有需求，可以借出去賺錢。



租遊列國創辦人張曉彤在一四年底創業時，看準本港住宅空間細小，購入一批旅行篋出租，近月亦創立共享平台，讓客戶寄租物件，惟物品限於旅行篋、運動攝影機、航拍機等旅遊用品。業務在去年已達致收支平衡，但她坦言經營模式牽涉的工序，遠較傳統零售業多，既要向租戶收取按金，並確保對方懂得操作物件，收回物件時，又要檢查是否完好無缺及處理維修問題，「坦白說，這盤生意的盈利有限，我做下去的部份原因，也是為了推廣共享的生活模式。」



梁懷宇指，北歐及美國等地均有共享經濟的企業成功突圍，但亞洲地區至今鮮有成功例子，「因為共享經濟的概念在北歐有十幾年歷史，但這件事對香港仍然很新，所以我們面前最大的困難應該是時間，我相信五六年後，公司的生意應該會不錯。」



損毀賠償問題多



另外，出租物品的損毀情況是出租者的主要憂慮。不過，租車平台Carshare為解決租用車輛發生交通意外時的保障問題，提供保障車主及租車者雙方的汽車共享保險，平台共同創辦人簡雪忻表示，汽車共享保險至今的索賠率低於百分之一，創業至今亦未曾出現汽車失竊的情況。



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量卻指，香港購物太方便，要改變港人消費態度，接受以租代買的生活習慣，難度甚高，而且本港市場太小，共享經濟概念企業的客群有限，容易面臨競爭者的挑戰。