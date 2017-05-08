﻿市民愛心滿瀉 捐血站爆棚等三小時

捐血救人，坐言起行！香港紅十字會上周指「全港血庫存量僅餘四日」，連日緊急呼籲捐血，過去三天市民愛心澎湃，一呼百應齊捐血，昨天假日熱心捐血人數超出捐血中心負荷，多個捐血站人頭湧湧，大排長龍；旺角捐血站一度貼出告示，捐血者至少輪候三小時。食衞局局長高永文相信，血存量將可回復至合理水平，希望全年均有穩定數目的市民恒常捐血。



香港紅十字會連日呼籲公眾捐血，有心人趁周末周日放假湧至捐血站響應，昨日多個捐血站大排長龍，旺角捐血站一度貼出告示，指捐血者最少需輪候三小時，部份原本打算捐血的市民「打退堂鼓」，無奈離開。



捐血者葉女士昨午到旺角捐血站，她花了四小時完成捐血程序，形容捐血站「多人到連企都企唔到」。等候捐血的黎先生指，看新聞得悉血庫缺血，專程來捐血，但知道需輪候數小時後，「差啲想走」，最終決定繼續等候。市民李小姐第一次捐血，她不介意輪候時間長：「上到嚟（捐血站）唔會唔等。」



兩天捐血約2400人



高永文表示，上周五及周六分別有逾一千三百及一千一百人捐血，感謝市民響應呼籲，並就部份捐血者等候良久而致歉。他相信，血庫存量可於未來數天回復至合理水平，但血液難以儲存太久，強調短時間內採集大量血液，並不表示可確保全年供應足夠，要全年每一段時間均有穩定數目的市民捐血才可行。



紅會籲避免集中周末捐血



香港紅十字會總監袁漢榮承認，捐血站出現人龍及等待時間長的問題，呼籲市民調整作息和空閒時間，避免集中在周末捐血，期望平日下班後或吃飯時間捐血。他指，目前血庫的存量已有改善，但不能靠一、兩日解決問題，期望每日平均有一千一百人次恒常捐血，令血庫存量穩定應付需求。



至於會否延長捐血站開放時間及增加流動捐血車，袁漢榮說行政上仍在安排，相信有空間可以調節，並會從不同角度研究資源以及人手問題，方便捐血人士和定期收集足夠血液。