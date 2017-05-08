﻿許仕仁案明終審開庭 郭炳江引聖經：把憂慮卸給神

前政務司司長許仕仁涉貪案，終審法院本周二起一連兩天處理終極上訴，終審法院去年七月只批出原審第五控罪、串謀藉公職作出不當行為罪的上訴許可，即公職人員在上任前收取款項後向付款人保持「傾向優待」，是否足以構成藉公職作不當行為罪。前新地聯席主席郭炳江回應本報查詢時，以聖經《新約彼得前書》第五章六及七節「你們要服在神大能的手下，到了時候，祂必叫你們升高」，以及「你們要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念你們」來反映他的心情。



記者：徐曉伊



僅被裁定第五罪成的郭炳江服刑十八個月後，去年七月十二日獲終審法院首席法官馬道立批准以一千萬元現金擔保外出，兼可以離境等候上訴。一直以平常心面對案件的郭炳江，在赤柱監獄服刑時修讀神學，保釋期間已完成所有考試及論文，郭炳江形容：「感覺非常好，很多得着，今年十月份將正式畢業。」



由於郭炳江只面對該項控罪，假使他最終獲終審法院推翻這項定罪，等同完全脫罪。相反，若終極上訴失敗，郭炳江將重返監獄，繼續服餘下刑期。



許仕仁續由蔡維邦黃國基代表



據悉，郭炳江等人的律師團隊在終極上訴時除變陣外，更加入「新血」、「頂級」英國御用大狀Hugo George Keith，他在戴安娜皇妃死因研訊中代表英女皇，他將連同大律師陳永豪負責為前證監會高級副總裁關雄生出戰。Hugo George Keith一五年被全球著名的法律媒體《Chambers & Partners》評為Stars at the Bar。他曾於倫敦金融業人士內部交易案中代表前Cazenove合夥人Malcolm Calvert，亦在○五年七月七日倫敦爆炸事件的死因研訊中擔任法律顧問。



至於前政務司司長許仕仁則繼續由大律師蔡維邦及律師黃國基代表。而剛為前行政長官曾蔭權打官司的英國御用大律師Clare Montgomery，則繼續與本地資深大律師包樂文及大狀蔡一鳴代表郭炳江出戰。新地老臣子陳鉅源的律師陣則「變陣」，除了原有英國御用大律師Ian Winter外，另加入本地資深大律師余承章上陣。



案中四名上訴人為許仕仁（六十八歲）、郭炳江（六十四歲）、新地前執董陳鉅源（六十七歲），以及港交所前高級副總裁關雄生（六十五歲），於一四年十二月分別被裁定串謀公職人員行為失當，以及串謀向公職人員提供利益等多項罪名成立，控罪指許先後在擔任積金局行政總裁、政務司司長及行政會議成員前後，隱瞞與新地的關係及收取新地免費住所、免費辦公室、貸款及現金等利益。許被判監七年半、陳被判監六年、郭及關則各判囚五年。



上訴理據涉重大法律爭議



終審法院批出原審第五控罪「串謀犯藉公職作出不當行為」罪的上訴許可，涉及郭、陳、關三人串謀在許仕仁於○五年至○七年六月底上任政務司司長前，給予許八百五十萬元款項，作為向付款人保持傾向優待（favourable disposition），四名上訴人認為因有關款項是許出任公職前收取，故收款行為不應視為公職人員行為失當，他們亦不能被裁定串謀罪。終院認同理據涉重大廣泛法律爭議，因此批出終極上訴的許可。