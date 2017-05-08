﻿僅敗奧運金牌選手 張家朗世界盃摘銅

香港劍擊手再創歷史！有「新劍神」之稱的十九歲香港劍擊手張家朗，在劍擊世界盃俄羅斯站殺入四強，前日迎戰里約奧運金獎選手、來自意大利的Daniele Garozzo。其間張家朗一度領先，惜最後以十二比十五敗陣。賽事不設季軍戰，張家朗仍奪得一面銅牌，創下本港男子劍擊隊在世界盃最佳成績。



張家朗上月勇奪世青盃冠軍後，定下目標，要突破世界盃十六強的往績。他由六十四強開始過關斬將，直至前日打入四強，並在聖彼得堡迎戰里約奧運金獎選手Daniele Garozzo。賽事甫開始，張家朗陷入苦戰，一度落後二比六，惟其一鼓作氣，直追至七至七平手，之後取得領先優勢，但在強敵追逼下，飲恨負十二比十五。



世界盃不設季軍賽，張家朗仍能獲得一面銅牌，創下男子劍擊港隊在世界盃最佳紀錄。張家朗接下來將繼續出戰世界盃團體賽，首場對手為烏克蘭。