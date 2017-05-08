﻿婦不夠車資跪求通融 「15蚊對我好緊要」

網上流傳一段短片，一名婦人乘搭車費達四十元的機場通宵巴士時，聲稱「唔夠錢」只支付二十五元，車長要求她付全費時，她情緒突然激動，更哭着跪求車長「我求吓你啦，我要開飯」，更多次跪拜懇求「十五蚊對我好緊要」，最後獲得車長「通融」准許她登車。



有網民認為該婦人做法不當，「明知唔夠錢都搭呢架巴士，就算搵得少都唔係理由囉」；亦有網民同情婦人，「隔住個mon都感覺到嗰份淒涼」；另有網民則替車長感為難，「佢可能嗰日真係帶唔夠錢呢！或者八達通又冇錢呢？不過點都好，咁樣做真係會令司機好難做㗎。」