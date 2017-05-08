﻿警憑血鞋印拘刀手

血案中被三人狂斬的三十三歲姓陳男子，昨午完成手術後，情況仍然危殆。據悉，事發前其十一歲女兒要求父親帶她出外吃麵，詎料卻目睹慘劇發生，女童現時深感內疚，社署已派人為她進行心理輔導。而傷者前妻昨亦由社署職員陪同下，到醫院了解情況。



前晚三名兇徒逞兇後，其中一人疑受刀傷，逃走時遺下血鞋印（見圖）。重案組警員隨即在警犬隊協助下沿鞋印追蹤，尋至青山道一幢大廈，並在梯間發現一把利刀。至昨早九時，有二百多米外李鄭屋邨和平樓的住戶報警，稱其鄰居浴血回家。警方遂派員到場調查，發現一名四十九歲姓黃男子，腳上有四吋刀傷，疑與本案有關，遂以涉嫌傷人將之拘捕，並把疑犯送往明愛醫院治理。