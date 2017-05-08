﻿孕婦超重 嬰孩易衰老？

早前比利時有大學調查發現，體重嚴重超標孕婦誕下的子女，未來可能較其他人提早衰老多達十七年。專家指這推論雖有待更多醫學佐證，但非全無根據，超重對孕婦自身及胎兒健康的壞影響，實不可忽視。文：衞兒



有關報告指，孕婦身體質量指數（BMI）愈高，子女日後的身體機能老化速度愈快。若BMI高達40，相比其他同齡人士可提早衰老近十七年，令其更容易患病，而且可能面臨早死的威脅。



脂肪忌過量



婦產科專科醫生蕭成信指出：「準媽媽體重過度增長，尤其脂肪過量，不但會令胎兒容易帶有肥胖因子，增加將來過胖的機會，孕婦也較易患上妊娠高血壓、妊娠糖尿等懷孕期併發症，增加生產時的風險。」



難產風險增



由於胎兒大約從六至七個月左右開始，才會快速成長及體重增加，因此懷孕初期孕婦體重應該一般只需要增加約五公斤，而至六、七個月後，才再增加五至六公斤，這是比較適中的體重增加範圍。相反，如體重增幅失控，超過二十公斤，妊娠高血壓、心血管疾病、妊娠糖尿病、泌尿道感染的機率便會增加，同時腎臟健康也一併受影響，此時出現難產的風險便會增加。



蕭成信表示，妊娠期高血壓可謂體重過重孕婦最危險的併發症，此症會增加孕婦凝血功能障礙、血小板急降風險，足以致命。而妊娠期高血壓不但令孕婦血壓增高，同時胎兒的供氧量會減少，此時胎兒會分泌更多激素促進母體血壓增高，從而導致給胎兒供氧進一步減少。



「結果最終會導致胎兒發育得到的營養少，引起發育遲緩，包括心、腦、脾、肺、腎等各個器官的發育都會受到影響等情況，而子宮營養供應不足，還會造成胎盤提早剝落等難產風險。」蕭成信提醒孕婦。



影響內臟功能



其次，妊娠期糖尿病也會影響胎兒的代謝發育。如不幸患上妊娠期糖尿病，嬰兒出生時雖然外觀看似白白胖胖，其實內臟功能並不成熟良好，情況嚴重時更會形成產出巨嬰的風險。



巨嬰往後患上糖尿病，以至其他與代謝相關疾病的的機率勢將大幅增加。再者，由於巨嬰體形過大，亦會導致自然分娩的生產過程不順利，最明顯是因為母親的脂肪量增加會令產道收窄，往往必須以剖腹生產的方式處理。