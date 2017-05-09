﻿平價螺頂「鮑」 搵笨炒飯欺客

新葵興廣場茗苑宴會廳推出一款「鮑魚福建炒飯」，餐牌註明有真鮑魚，特價八十八元；海關化驗食材基因，卻發現該炒飯以螺肉充當鮑魚。該食肆被控違反《商品說明條例》，昨天被裁判官罰款五千元。店長王國偉接受本報訪問，向公眾道歉，他稱：「老闆好後悔，已經炒咗廚師同十幾個同件事有關嘅夥計。」店長又稱「鮑魚福建炒飯」重新推出，每碟採用一隻南非孔雀鮑魚，售正價一百零八元，以真材實料奉客。



由鵬福企業有限公司經營的茗苑宴會廳，被控違反《商品說明條例》的「供應應用虛假商品說明的貨品」罪，控罪指該店餐牌上有一款註明採用鮑魚的炒飯，對該貨品作出虛假商品陳述。公司代表求情稱，對有關條例認識膚淺，又承認為了「慳皮」而犯案，事後感到內疚，並勸喻同行不要以身試法，傷害食客。



食肆被判罪成 罰款五千



案情指，海關人員在接到公眾人士舉報後，去年八月十五日偽裝成食客，到涉案餐廳購買一碟售價八十八元的「鮑魚福建炒飯」，並將炒飯送往政府化驗所，化驗師從「鮑魚福建炒飯」抽取樣本發現有軟件動物物質，但沒有鮑魚基因。



被告公司代表於警誡下拒絕回答任何問題，但公司代表同日呈交一封書信予海關人員，內容承認「鮑魚福建炒飯」以螺肉取代鮑魚。裁判官判罰款五千元，希望被告公司吸取教訓，明白營商要老實。



官斥營商要老實



茗苑宴會廳店長王國偉表示，老闆向來不偷工減料，事發後感到後悔。他聲稱，老闆強調「並無要求員工揸頸就命慳成本」，螺片成本少鮑魚十五元。他懷疑廚師因貪圖方便，不願前往舖面的魚池取用新鮮南非孔雀鮑魚，改用罐裝響螺片；過往未有顧客投訴，有關員工萌生「反正食客都分辨唔出」的想法，集非成是。他指出，老闆已將涉事廚師及十多名相關員工解僱。



店長指涉事員工及廚師「炒魷」



王國偉指，午市特價八十八元一碟的「鮑魚福建炒飯」，店方規定炒飯必須採用一隻二両南非孔雀鮑魚（成本約三四十元），再加入蝦仁、瑤柱、雞湯及配菜等材料製作，炒飯現售正價一百零八元。



根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款港幣五十萬元及監禁五年。