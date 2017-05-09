﻿入境處聯同盾牌警掃蕩 地下Band場涉聘黑工樂隊

外國樂隊來港做黑工？曾多次被迫遷的工廈音樂場地Hidden Agenda，前晚邀請兩支外國樂隊到場，未料入境處懷疑樂隊沒申請工作簽證，違反逗留條件；派員「放蛇」觀看表演，至演出尾段表露身份採拘捕行動。入境處人員行動中遇不合作阻撓，雙方發生衝突。警方及入境處人員事後共拘捕四名外國樂隊成員及場地負責人。事件中一名入境處職員及一名被捕男子受傷送院。



位於觀塘鴻圖道一幢工業大廈地下的Hidden Agenda，多年來一直是本港小眾音樂的表演場所。惟其近來因違反地契，多次被當局迫遷，直至去年才在上址重新開業。



外國樂手疑無工作證



Hidden Agenda前晚邀請兩支英國樂隊This Town Needs Guns（TTNG）及Mylets，聯同本地樂隊Emptybottles到場演出，音樂會由晚上八時進行至十一時，觀眾收費二百二十至三百八十元，約有百多人出席。



入境處得悉，懷疑樂隊成員沒有申請工作簽證，於是派出職員「放蛇」。



直至表演末段，場內入境處職員表露身份，要求兩外國樂隊成員出示工作簽證不果，懷疑他們違反逗留條件拘捕時，而場地三十歲負責人「阿和」則涉嫌聘請黑工，要求將他帶走時，引來在場人士不滿，雙方因而發生推撞。



七人被捕 兩人受傷



入境處職員通知警方協助，警方遂派出警犬隊及多名警員持盾到場控制秩序，氣氛甚為緊張。最後入境處拘捕四名樂隊成員，包括三名英國籍男子及一名美籍男子，負責人「阿和」及兩名姓李（二十七及三十六歲）職員則涉嫌傷人及妨礙公職人員執行職務被捕。事件中一名入境處職員膝蓋及背部受傷，三十六歲被捕男子報稱受傷，兩人事後獲送院治理。四名外籍樂隊成員調查後獲准保釋。