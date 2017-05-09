﻿爵士樂混合西班牙風情 英樂隊亞洲巡迴演出

昨日在觀塘一工廈進行音樂表演，涉違反逗留條件的兩支英國樂隊，其中TTNG多年前於牛津成立，但成員經多次變動後，現時身兼主音與低音結他手的Henry Tremain、鼓手Chris Collis及結他手Tim Collis等三人，已面目全非，並非當年的創隊成員。



有外國媒體曾將TTNG的音樂譽為帶有爵士樂和西班牙風情的複雜流行吉他作品。而TTNG上月底在日本、台灣、菲律賓及新加坡巡迴演出，並計劃昨日在香港表演後，今日到內地多個地方表演，未知今次事件會否影響行程。同被帶走的Mylets英國歌手Henry Kohen，是一名身兼作曲、填詞及演唱的獨立歌手。



根據香港法例《入境條例》（第一百一十五章）第四十一條，任何人如違反對其有效的逗留條件，一經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及入獄兩年。