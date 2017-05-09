 Advertisement
  • 2017年5月9日 星期二
  • 23º
  • 93%
熱門： 跳高女神雪糕伯伯林奕含空氣污染孔劉

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段個別發展

2017-05-09 列印
　　美國股市本周首個交易日個別發展，杜指中段報二一○一三點，升六點；納指則報六○九七點，跌三點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十六點四五港元，跌零點三五港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點九八港元，升零點六八港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百二十七點四美元，升零點五美元；紐約期油則報每桶四十六點○六美元，跌零點一六美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd