﻿清水為事主沖身毀罪證 色魔搶手機姦女學生

觀塘發生駭人姦劫案！一名夜歸二十二歲女學生，前日凌晨返家時在九龍灣港鐵站一條行人天橋，遭一名四眼色魔搶劫手機後，復被色魔聲稱有刀挾持至天橋底一暗角捆綁施暴後逃去。色魔離去前更用清水為事主清潔圖毀滅證據，事主近四小時後掙脫捆綁及受驚，返家向家人哭訴後報警。



據悉，案中二十二歲女事主為一名大專學生，就讀高級文憑課程，家住觀塘區。事發前日凌晨約零時三十分，事主返家途至港鐵九龍灣站B出口行人天橋時，詎料一名身穿深色衣褲，戴黑框眼鏡的男子從後趨近及搶走iPhone 6S手機。



消息稱，女事主不甘損失從後追截至天橋底時，賊人突然停步轉身將事主捂口及聲稱自己有刀要脅，迫使女事主交出兩張銀行卡及說出密碼。此時有人色心驟起，進而用手機充電線將事主雙手綁起，並將之拖到一個閘門沒有上鎖的橋底鐵絲網內一暗角施暴。據了解，色魔由搶劫到施暴，直至離開現場，歷時約四小時，其間更用清水為女事主清潔身體，圖毀滅證據。



至昨清晨五時許，女事主掙脫束縛返家告知家人後報警。警方接報後將女事主送院檢驗，以及到天橋底調查，案件現交秀茂坪警區重案組第二隊跟進。昨早十一時許，多名重案組探員折返現場行人天橋底調查。現場天橋底鐵絲網內堆放一批雜物。警方正追緝一名年約三十歲、高約一點六七米、蓄黑色短髮的中等身材男子，並呼籲市民致電三六六一 六二三九或三六六一 六三三四提供資料。



天橋底鐵絲網沒上鎖



觀塘區區議員葉興國到場視察指，天橋底鐵絲網閘門沒有上鎖，有保安漏洞。他指通道似乎沒人管理，用途不明，入夜後沒有燈光及沒有「天眼」。他促請警方關注事件，加強巡邏及盡快將色魔緝捕歸案。



多名女街坊聞發生姦劫案均表示擔心治安問題及驚慌，謝小姐形容事件恐怖，她稱平時夜間跑步會路經該天橋，日後會提早回家及路經時扮與朋友通電話。但希望警方加強巡邏及在天橋安裝閉路電視。