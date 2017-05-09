﻿陳美齡：不會做教育局長

盛傳獲委任為下屆教育局局長的藝人陳美齡，昨日出席電台節目時坦言：「唔會做教育局長」，又認為局長是公僕，最大的任務並非只是管人，而是要啟發學生追尋理想。



陳美齡承認，曾與候任特首林鄭月娥會面，但並非單獨約見，而是一班人同時見面：「與林鄭月娥談過教育，她好有興趣，又問我是否對香港好有感情，我說當然有感情。」不過，她直言：「唔會做教育局長」，又認為此職位並非只是管人，或單單着眼於教育方面，而是關乎小朋友及香港未來，應啟發學生追尋理想。



她贊成擱置TSA或BCA，又指現時是時機推行教育改革：「好不滿就有改變，O依家energy（力量）集中咗，係改革機會。」她反問非洲、亞洲等貧窮國家也能成功改革，質疑香港為何有資源卻不能改革。