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﻿京辦「一帶一路」論壇 特首率團參與

2017-05-09 列印
　　一帶一路國際合作高峰論壇，將於下周日及周一在北京舉行。特首梁振英將率團參與論壇，並在「資金資通」平行會議擔任嘉賓發言。

  隨團成員共有三十人，包括財政司司長陳茂波、運輸及房屋局局長張炳良等多名司局長，以及史美倫、周松崗、馬時亨等工商金融界非官方成員。

　　一帶一路專員蔡瑩璧表示，特首獲安排發言是特別待遇，又指代表團在會議期間，有機會與各國政商經貿界別接觸，對日後促成香港與各國合作有重大意義。
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