﻿中大生全裸 隊草校園暴走 圖性侵女宿友

毒品入侵中文大學！一名二十一歲南韓交流男生疑吸食大麻後失常，在宿舍房間內脫清光，強行除去一名同鄉女同學的褲子，疑有所企圖；女事主反抗，一度被男方用手叉頸及咬傷前額，她及時逃脫離開房間，返回女生宿舍驚呼求救。失常的男生卻赤裸尾隨，驚動保安員到場將其制服及報警。女事主受驚送院，警方以涉嫌非禮拘捕赤裸男生。警員在男生宿舍的房間檢獲少量大麻，再拘捕另一名南韓男生。



被捕失常男生姓崔（二十一歲），與他同被捕的姓南（二十一歲）男生以及受害女生，據悉同是來自南韓的交流生。崔及南同房，住宿舍六樓，女事主（二十三歲）則住在四樓。現場為中大士林路陳震夏宿舍，二至五樓為女生宿舍，六至八樓為男生宿舍。



據悉，前晚崔在中大的圖書館外吸食大麻，至昨凌晨四時許，他帶同一名同為韓籍的女同學返回宿舍房間。其間，他疑受毒品影響失常，脫光一絲不掛，企圖脫掉女同學的褲子，疑有所行動；女事主反抗，被人用手叉頸及咬傷額頭，她最終掙脫，並逃返四樓的房間呼救。



警檢大麻拘宿友



四樓一名韓籍女生聞吵聲一度出門查看，發現崔全身赤裸，在四樓走廊徘徊，以為他飲醉酒。稍後，數名保安趕至，合力將赤裸的崔制服及報警。崔被綁上抬牀送院檢查。警員調查後，以涉嫌非禮將崔拘捕，同時將受驚的女事主送院治療。警員事後在宿舍一個房間檢獲大麻，再拘捕一名二十一歲涉嫌藏毒的南韓男生。



就讀護理系三年級的文小姐認為，純粹個別事件，不可將外地學生的行為等同所有本地生，她又認為不應因此事而標籤交流生。她聽聞，校方正考慮在宿舍女廁外裝置電子鎖，只有女生才能拍卡進入，以減少誤會發生。



中大：配合警方調查



中大發言人回應本報查詢時表示，大學保安處昨天凌晨接報，指一名神志不清外籍男生在宿舍內裸露身體，令一名女宿生受驚。大學保安員接報後即趕到現場了解情況並報警，事後該男生被送院檢驗，警方帶走另一名外籍男生助查。校方對事件表示關注，將全力配合警方調查，嚴正處理事件，為有需要的學生提供支援及協助。