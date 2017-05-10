﻿家屬查詢揭發 聯院鞠躬道歉 醫生看漏病歷累鄧桂思換肝

患急性肝衰竭的四十三歲好媽媽鄧桂思，上月先後兩次接受換肝，情況仍危殆，但其肝衰竭原因，或與年初聯合醫院醫療失誤有關，當時她腎炎求診，兩名專科醫生均沒察覺她是乙型肝炎帶菌者，只處方類固醇而沒有同時處方所需的預防性抗病毒藥，令其肝毒爆發。聯合醫院昨承認未有主動向病人及其家屬交代事件，鞠躬道歉。鄧桂思長女對事件表示震驚，說「不如我畀一百句道歉佢，佢畀返個健康嘅媽咪我。」



鄧桂思上月初因急性肝衰竭，命懸一線，幸獲善心女文員及逝世病人先後捐出活肝和屍肝續命，至今仍留醫瑪麗醫院深切治療部，情況危殆。不過，鄧桂思可能因今年初在聯合醫院接受腎炎治療時，醫生沒察覺她有乙型肝炎帶菌記錄，沒有給她處方適當藥物，令其肝功能轉差。



腎炎求診 不察患乙肝



聯合醫院昨公佈，鄧桂思去年七月因腎病入院，出院後繼續在該院專科門診跟進。鄧桂思今年一月二十日覆診，一名醫生未察覺她的乙型肝炎帶菌記錄，處方高劑量類固醇，卻沒有處方她所需的預防性抗病毒藥。二月她再覆診，病情有改善，另一醫生調低類固醇劑量，其間她的肝功能未見異常。



上月一日鄧桂思因黃疸及出血再向聯合醫院求診，確診為急性肝炎，獲處方抗病毒藥治療，其後其肝功能退步，四日後轉介瑪麗醫院。上月六日，聯合醫院臨牀部門翻查病人醫療記錄時察覺有問題，展開內部檢視，直至十九日病人家屬向院方查詢，才作出解釋。涉事兩名專科醫生有十年經驗，仍在該院工作，院方指會等待調查結果後，再決定會否將醫生停職。



長女：不應將家屬蒙在鼓裏



鄧桂思長女Michelle對事件表示震驚，指院方一直沒通知家屬，是她自己發現媽媽藥物有可疑，主動問醫院查問才知悉事件。被問到會否接受院方道歉，她說：「不如我畀一百句道歉佢，佢畀返個健康嘅媽咪我。」她指聯合醫院不應把家屬蒙在鼓裏。



食衞局局長高永文對事件表示遺憾，醫管局會深入獨立調查，除了追查臨牀事故原因，亦會調查院方處理今次事件的手法。他又透露，鄧桂思肺部有真菌，靠人工肺協助呼吸，瑪麗醫院會盡力挽救其生命。