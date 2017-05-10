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﻿向腎炎病人發類固醇 醫管局系統有警告

2017-05-10 列印
■鄧桂思長女指醫院不應把家屬蒙在鼓裏。
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　　據悉，醫管局醫生向腎炎病人處方類固醇藥時，電腦系統會自動提醒醫生，要注意病人是否有乙型肝炎的病歷。腸胃肝臟科醫生廖家傑指出，為病人處方類固醇藥物時，同時檢查該病人有否乙型肝炎病歷，以決定是否同時處方預防性抗病毒藥，是醫生的基本常識，認為聯合醫院為鄧桂思開漏藥的醫療事故，是百分之一百可以避免。

　　廖家傑解釋，當為病人注射類固醇治療時，會抑壓其免疫系統，如病人為乙型肝炎帶菌者，其乙型肝炎菌量會暴升，當減低類固醇劑量時，病人的免疫系統恢復過來後，便會攻擊肝，有機會導致急性肝衰竭，故醫生需為有乙型肝炎帶菌記錄的病人同時處方預防性抗病毒藥，是醫生的基本常識。
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