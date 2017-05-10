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﻿美股中段個別發展

2017-05-10 列印
　　美國周二股市個別發展，杜指中段報二一○○七點，跌四點；納指則報六一二四點，升二十二點。

  滙控美國預託證券價格中段見六十六點四五港元，跌零點三五港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點九八港元，升零點六八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十七美元，跌十點一美元；紐約期油則報每桶四十五點八八美元，跌零點五五美元。
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