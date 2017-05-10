﻿消委會接68宗投訴僅一解決 信用卡三陰招「刁難」退款客

碌卡消費遇事可獲退款，可能只是宣傳。消委會去年接獲六十八宗投訴，僅得一宗成功退款。消委會調查發現，發卡機構有三種「陰招」，部份退款有效期只有六十日，亦無在網絡上載退款表格，甚至要自行與商戶及清盤人解決糾紛，才可取回退款。



消委會去年調查十五家發卡機構及一家信用卡機構，發現全部均會在商戶倒閉時，提供信用卡退款保障，但發卡機構就退款申請的方法及程序，缺乏明確和一致要求，加上提出退款申請的時限要求有差異，例如退款期限分別以交易日、送貨日、月結單日起計，而退款期最短只有六十日，最長達五百四十日，消費者無所適從。亦有發卡機構要求消費者先與倒閉商戶及清盤人交涉，才可申請退款。



須消費者自行與清盤人交涉



消委會總幹事黃鳳嫺表示，銀行申請信用卡退款的指引透明度低，信用卡協議及發卡銀行網站上均沒有提供退款保障的資訊及表格，而信用卡協議中也沒有明確條款列明會否提供退款保障。



消委會主席黃玉山指，信用卡退款的確定性低，消費者難以得知個別情況是否可獲銀行退款，甚至有銀行會着消費者自行聯絡商戶申請退款，更有銀行前線員工回應客戶時稱不清楚有退款安排而拒絕退款。



消委會建議政府參考英國《消費者信貸法》，研究立法引入關連貸款人責任，即提供貸款的銀行亦須就商戶倒閉而負上共同法律責任，所有以信用卡支付費用的消費者，包括分期付款，均毋須再訴諸清盤程序，直接向發卡機構提出申索，其索償上限可設定為有關交易的金額。另外，金管局亦應發出指引，監管發卡銀行提升退款保障的透明度和服務承諾。



