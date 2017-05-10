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﻿52%市民支持建故宮館

2017-05-10 列印
　　西九文化區管理局董事局昨日開會，聽取故宮文化博物館諮詢的顧問報告。身兼董事局主席的政務司司長張建宗會後表示，支持建館的市民多於反對，故董事局一致同意接納報告，下一步是與北京故宮博物館擬定合作協議，正式推展項目。

　　他說，公眾諮詢有五成二市民支持項目，只有約一成五人表示反對，另有約三成三表示「一半半」，認為結果清楚顯示支持意見較反對多。他又指，建館情況特殊，涉及國家高層及國家級展品，不能及早公佈。
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