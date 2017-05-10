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﻿女村民刀架頸 拒拆僭建物

2017-05-10 列印
　　大埔沙埔仔村昨日發生地政署人員與村民對峙事件。地政總署去年發現碗窰沙埔仔村一間單層村屋有僭建物，多次去信物主要求清拆，至前日為限期屆滿日。昨晨九時許，地政總署派出二十名人員前往準備拆除僭建物時，屋內兩男兩女及一名小童共五名居民不肯離開，並要求當局安置居所，雙方展開對峙。

　　未幾，一名姓溫（三十三歲）女居民突情緒激動，取出一柄菜刀架在頸項與地政總署人員對峙，要求他們離開，人員見狀連忙報警求助。多名警員趕至展開勸喻，經約一句鐘游說，女事主終態度軟化，放下利刀，事後由一名男親友陪同，送那打素醫院檢查，地政總署則暫停清拆工作。
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