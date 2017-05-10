﻿一帶一路論壇 梁振英「破格」獲安排發言

特首梁振英（見圖）將於下周日率領三十人到北京，參與「一帶一路」國際合作高峰論壇，並將在會上發言。他形容，獲安排發言是「破格」的待遇，反映中央重視香港，希望屆時能和與會者，建立良好的工作關係。



梁振英昨早出席行會前，主動提及下周日在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇，並指中央肯定香港在「一帶一路」上是重要的接點，因此破格安排他在論壇上發言，及率領三十人的代表團參加論壇，團員包括商界、金融等多個界別人士。



他期望，屆時能夠和與會者建立良好的關係工作，以及介紹香港作為超級聯繫人的功能，開拓「一帶一路」市場。



被問及為何沒邀請候任特首林鄭月娥一同出席，他表示，已在較早時間向中央提交名單，由北京作決定，不認為林鄭不參加會影響二人交接，強調新舊政府交接工作頻繁，二人的辦公室亦有緊密聯繫。



