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﻿海關破十年來最大宗大麻花案

2017-05-10 列印
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　　海關在荃灣搗破一個毒品分銷集團，破獲近十年最大宗大麻花案。海關表示，今年初調查一個販毒集團，發現毒販由加拿大透過荃灣橫街一工業大廈的一間物流公司，將大麻花運來港。關員經調查後，發現毒販上周六將一批毒品，報稱個人物品作掩飾貨物運抵物流公司，遂派員監視。

　　前日當三名目標男子到物流公司提貨時，即採取拘捕行動。行動中關員在十五個木箱內，共檢獲二百一十九袋用真空膠袋及兩層紙包裹，重一百三十一公斤大麻花（見圖），總值二千一百五十萬元，涉嫌販毒拘捕三名分別二十六歲、四十一歲及六十歲提貨男子；被捕其中兩人報稱無業，一人報稱為運輸工人。海關稱，毒販用真空膠袋及兩層紙箱包裹大麻花，目的是隔除大麻花的濃烈氣味；相信檢獲部份毒品會分銷鄰近地區，部份在本地出售，調查後相信物流公司並不知情。
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