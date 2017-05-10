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﻿星島校際辯論比賽總決賽 免費換領入場券

2017-05-10 列印
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　　年度學界盛事，第三十二屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽快將於下周五（五月十九日）開打！今屆大會邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，更有多位城中名人及教育界精英擔任嘉賓及評判，包括大律師公會前主席石永泰、資深大律師湯家驊、語文教育及研究常務委員會主席黃嘉純、《星島日報》及《英文虎報》總編輯等，陣容鼎盛！進入中英文組決賽共四隊精英分別為(中文組) 趙聿修紀念中學及華英中學，（英文組）保良局百周年李兆忠紀念中學及聖保羅男女中學。佢哋係由一百九十六隊參賽隊伍經過百幾場激辯脫穎而出，強者激鬥，令人超級期待！

　　想知邊兩隊最終成為中英文組總冠軍，由即日起至五月十八日，只需列印QR Code上的印花及剪存《星島日報》零售版報頭，到星島中心或指定7-11便利店即可換領。或參加「頭條Jetso」App遊戲，回答一條簡單問題就有機會贏得「星島全港校際辯論比賽」總決賽入場券兩張，嚟緊星期六就截止喇！立即用「頭條Jetso」App參加啦！



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