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﻿警不足72小時破案 劫姦淫魔就擒

2017-05-11 列印
■警方在疑犯寓所檢獲多部電話，以及一批濕漉漉的衣物。
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　　淫賊在九龍灣港鐵站行人天橋姦劫夜歸女子，令人齒冷。警方鍥而不捨緝兇，發現有人企圖使用受害人的銀行卡往櫃員機提款，以及在金行買飾物，暴露行蹤，容貌被閉路電視監察鏡頭拍下。警方在案發不足七十二小時鎖定可疑人物，探員昨早掩至秀茂坪邨，拘捕一名四十八歲無業漢。

　　警方調查發現，被捕男子涉周日凌晨姦劫一名二十二歲女子，將事主禁錮多個小時後始放人。淫賊搶走女受害人一部手提電話、兩張銀行卡及身份證，早上竟持卡到藍田滙景花園的商場的櫃員機提款，以及在金行碌卡買金飾，但有關交易都不成功。

  警方追查銀行紀錄，知悉女受害人提款卡曾被人使用，於是翻查商場的閉路電視，終於掌握疑犯樣貌及行蹤。據悉，疑犯曾犯打劫、爆竊、販毒及刑事毀壞等罪行，案底纍纍，多次入獄。
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