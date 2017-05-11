 Advertisement
  • 2017年5月11日 星期四
  • 26º
  • 89%
熱門： 強姦鄧桂思海關督察牙鷹山裸跑

日報新聞 > 港聞

﻿【幼兒教育博覽】解構家長關注升學問題

2017-05-11 列印
Previous Next

　　Oh!爸媽將於5月21日 (星期日) 舉辦幼兒教育博覽，邀得一眾教育專家、校長等為家長解構大家最關心的幼兒教育問題，亦提供選校貼士及分享幼兒教育心得！現場更有教育機構、興趣班、幼兒中心等展覽，家長可即場與機構代表了解個別課程及機構教育理念。爸爸媽媽不容錯過！https://goo.gl/oKp8mO
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd