﻿淫魔案底纍纍 撳錢 碌卡墮警網

駭人聽聞的九龍灣姦劫案，色魔潛逃三日後昨天在秀茂坪落網。據悉，疑犯搶去女受害人手機並強姦她，更取去銀行卡，企圖撳機提款及購買金飾，失敗卻洩露行蹤。警方憑「天眼」鎖定目標人物破案。大批警員昨晨到疑犯寓所調查，檢走多部手提電話，以及疑犯犯案時穿着的衣物。



被捕疑犯姓林，四十八歲，報稱無業，獨居秀茂坪邨秀緻樓一個公屋單位。消息稱，疑犯案底纍纍，曾經干犯行劫、爆竊、車內盜竊、販毒及妨礙司法公正等三十宗案件，入獄多次。據悉，他首次犯案時年僅九歲。據悉，林二○○○年時潛入油麻地加士居道三軍會爆竊，掠去三名外籍男子的財物；他得手後再闖入毗鄰三軍會的解放軍軍營，被解放軍發現，當場被捕。



本月七日零時許，一名二十二歲夜歸大專女生，在九龍灣港鐵站對開行人天橋遭一名獨行賊搶走手機，她追賊期間，反遭賊人挾持至天橋底僻靜處施暴。色魔挾持女事主數小時後，用清水為女事主清洗身體，企圖毀滅證據，再劫走她的手機及兩張銀行卡逃去。



受害人iPhone尋回



重案組探員連日在案發地點附近展開問卷調查，翻查周邊的閉路電視錄影，追捕色魔。至前日有突破進展，警員發現當日有人用女事主的銀行卡在藍田匯景花園商場提款，以及購買金飾，因卡已報失被食卡，交易亦不成功。



探員事後接獲銀行通知，翻看閉路片段，終成功鎖定犯人的外貌及其行蹤。犯人用作沖洗事主身體、被丟棄的樽裝蒸餾水亦被列為主要線索。昨天清晨近七時，大批重案組警員掩至秀茂坪寶達邨拘捕涉案林姓疑犯，押他返秀緻樓寓所搜屋。昨早十一時，警方將林黑布蒙頭押返警署。警方在疑犯寓所檢走多部手機，當中包括受害人的iPhone 6S；警方亦檢走一批衣物，部份仍濕漉漉，疑有人將其放入洗衣機清洗，企圖毀滅證據。



案發現場附近居住一名中三姓林女生高興警方迅速拘獲色魔，稱自己如果遇劫，會嘗試尋找途人協助及呼救。秀茂坪邨居民崔小姐表示，區內人品複雜，她試過下班回家途經便利店和公園時，被不良青年騷擾。