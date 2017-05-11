﻿聯院24小時內未通報違規 梁栢賢三度道歉

受聯合醫院兩醫生「開漏藥」牽連的換肝女病人鄧桂思，至今仍危殆，康復機會僅「一半半」。醫管局行政總裁梁栢賢再向病人家屬及公眾致歉，他承認聯合醫院在通報醫管局、溝通均有延誤，包括醫管局原要求院方於上月二十一日通報後盡快對外公佈，但因要先與病人家屬溝通，並要等候其中一名涉事醫生放假回港後釐清過程，延至前日才公佈。



聯合醫院前日公佈兩名資深醫生向病人鄧桂思處方類固醇醫治腎炎，卻沒同時處方抗病毒藥，疑導致她急性肝衰竭。醫管局行政總裁梁栢賢昨午就事故三度向病人家屬及公眾致歉，局方會承擔鄧桂思的醫療費用，並指聯合醫院於上月初發現未有處方相關藥物後已展開調查，但他承認其間未有向醫管局通報，已違反二十四小時通報的規定。



梁表示，鄧桂思長女Michelle在上月十九日到聯合醫院了解事件，因有關腎科主管當日放假，接見她的部門主管未能掌握詳情，至上月二十一日才再接見家屬交代事件，並通報醫管局，當時局方要求該院盡快對外公佈，但因要先跟家屬溝通，需時整理資料，並等候其中一名涉事醫生放假至本周日（七日）後印證事件，改為周一（八日）公佈，最後為配合Michelle要求，前日始公佈事件。



梁栢賢指，初步調查顯示電腦系統有彈出警示，提醒兩名涉事醫生，鄧是乙肝帶菌者，但有關醫生稱「自己唔知點解miss（遺漏）咗」。



鄧桂思康復機會「一半半」



鄧桂思的主診醫生、港大肝膽胰外科及肝臟移植臨牀副教授吳國際表示，上月初鄧轉到瑪麗醫院時，已從其病歷上得知聯合醫院「開漏藥」，他們當時向鄧的家人交代處方藥物問題的來龍去脈，他指聯合醫院有責任通知他們曾錯誤處方藥物。



高永文指，事件非常嚴重，為提高調查獨立性和問責性，會邀請大學專家和醫管局董事局成員加入獨立調查委員會。