﻿默許捐贈器官 擬設認受程度調查

女病人鄧桂思上月兩度接受好心人捐肝續命，引起社會廣泛關注器官捐贈的情況。食衞局局長高永文表示，局方正通過統計處的主題性住戶統計調查，了解市民對器官捐贈的認識及接受程度，包括對預設默許機制的態度，預計報告明年初發佈，當局會就調查結果作出評估，並在作出任何重大改變前充份諮詢公眾的意見。



高永文以書面回覆立法會議員的提問時表示，去年在輪候器官移植的人士中，分別有二十人、六人和一人於等候移植肝臟、心臟和肺期間離世。另外，去年七宗已簽署的器官捐贈卡或網上登記的個案中，有一宗因親屬反對，最終未有捐贈。