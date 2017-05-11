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﻿年長女性容易成目標

2017-05-11 列印
　　警方在網上通緝的一男三女騙徒，由今年四月開始，在港島區內頻繁出沒，欺騙多名年長女性。警方接報後，即翻看現場「天眼」片段，繼而鎖定各人容貌發圖追緝。

　　據警方資料，四名騙徒均操廣東話，從閉路電視撮圖中，可見四人皆年約三、四十歲。其中男騙徒蓄短髮，身材略胖，身穿黑色短上衣及黑色長褲，帶着一個背包；一名女騙徒蓄金黃色短髮，身穿白色外衣及淺藍色牛仔褲，帶着一個肩包；另一名女騙徒則蓄黑色中短髮，身穿帶花上衣及一件黑色外套；第三名女騙徒亦蓄黑色短髮，穿白色上衣及橘紅色外套，帶有一個斜孭袋。
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