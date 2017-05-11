曼聯在英超爭前四形勢被動，早已將歐霸盃視為躋身來季歐聯的最佳方法，難怪上周四準決賽首回合掌握一球優勢，領隊摩連奴仍事先聲明今晚次回合主場強陣出擊。紅魔歐戰作東表現一向有保證，今仗可望大勝頹勢盡現的切爾達晉身決賽，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播） 摩連奴上場英超作客阿仙奴把拉舒福特和保羅普巴等主力列作後備，亦在周一讓球員放假一天，明顯為今晚一戰留力。在各賽事，曼聯近六場兩勝三和一負，但在歐洲賽主場本季六戰全勝，累積近十七場亦十四勝三和不敗。該隊歷年在歐戰淘汰賽首回合作客取勝後，從未嘗過次回合在...

2017-05-11