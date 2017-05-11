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﻿美股中段跌19點

2017-05-11 列印
　　美國周三股市走軟，杜指中段報二○九五五點，跌十九點；納指則報六一二○點，跌零點五七。

  滙控美國預託證券價格中段見六十七點四九港元，升零點一四港元；中移動美國預託證券價格則見八十五點五九港元，升零點一四港元。紐約期金中段報每盎司一千二百二十點九美元，升四點八美元；紐約期油則報每桶四十七點四五美元，升一點五七美元。
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