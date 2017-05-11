﻿康泰女團友 遭長春失常漢斬傷

康泰一個內地哈爾濱八天港人旅行團，前日一名女團友在長春一酒店外遭一名失常漢斬傷，幸傷勢不嚴重。涉傷人持刀漢被警員槍傷制服（見圖），案中另有十七人被失常漢斬傷。



受傷港女團友姓黃，年約五十歲，與母親參加康泰旅行社本周一出發的長白山八天旅行團，費用四千餘元，全團共十五人。前日行程第二天，晚上近八時，黃與母親在長春下榻酒店附近買水果時，一名五十一歲姓王疑精神失常男子持刀在街頭斬人，共十八人受傷，當中包括黃女，她腰部受傷，報警後與其他傷者獲送院。特警及武警趕至，開槍將持刀疑兇擊傷倒地拘捕。



康泰旅行社行政總栽黃進達證實事件，指受傷女團友仍在當地醫院留醫，傷勢不嚴重。至於其母及其他團友會繼續行程。入境處稱會繼續與駐京辦及相關旅行社聯繫，向當事人提供可行協助。