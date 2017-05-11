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﻿救護總隊目橫瀾島潛水失蹤

2017-05-11 列印
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  熱愛潛水的救護總隊目前晚與友人在橫瀾島潛水時失蹤。友人遍尋不獲恐他有意外報警。警方、消防處、海事處和政府飛行服務隊人員展開海空搜索，至昨晚仍未有發現。

　　失蹤救護總隊目蔡漢華（五十三歲，見圖），外號「大隻華」及「安東尼」，未婚，入職消防處逾二十年，熱心助人，○六年獲頒長期服務獎章。蔡熱愛潛水活動，平日放假相約友人一同潛水。消息稱，前日蔡放假，相約四名友人及漁民一行五人，從西貢白沙灣碼頭出發，原計劃往南海油田潛水，其後改變計劃，往橫瀾島對開潛水打魚。蔡在水中多時仍未上水，眾友人久候，懷疑蔡遇意外，前晚十時報警。警方將案件列作失蹤人口處理。
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