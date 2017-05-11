失蹤救護總隊目蔡漢華（五十三歲，見圖），外號「大隻華」及「安東尼」，未婚，入職消防處逾二十年，熱心助人，○六年獲頒長期服務獎章。蔡熱愛潛水活動，平日放假相約友人一同潛水。消息稱，前日蔡放假，相約四名友人及漁民一行五人，從西貢白沙灣碼頭出發，原計劃往南海油田潛水，其後改變計劃，往橫瀾島對開潛水打魚。蔡在水中多時仍未上水，眾友人久候，懷疑蔡遇意外，前晚十時報警。警方將案件列作失蹤人口處理。
救護總隊目橫瀾島潛水失蹤
失蹤救護總隊目蔡漢華（五十三歲，見圖），外號「大隻華」及「安東尼」，未婚，入職消防處逾二十年，熱心助人，○六年獲頒長期服務獎章。蔡熱愛潛水活動，平日放假相約友人一同潛水。消息稱，前日蔡放假，相約四名友人及漁民一行五人，從西貢白沙灣碼頭出發，原計劃往南海油田潛水，其後改變計劃，往橫瀾島對開潛水打魚。蔡在水中多時仍未上水，眾友人久候，懷疑蔡遇意外，前晚十時報警。警方將案件列作失蹤人口處理。
警不足72小時破案 劫姦淫魔就擒
淫賊在九龍灣港鐵站行人天橋姦劫夜歸女子，令人齒冷。警方鍥而不捨緝兇，發現有人企圖使用受害人的銀行卡往櫃員機提款，以及在金行買飾物，暴露行蹤，容貌被閉路電視監察鏡頭拍下。警方在案發不足七十二小時鎖定可疑...
2017-05-11
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台名牌鳳梨酥 涉竄改標籤道歉
備受大陸、本港旅行團歡迎的台灣維格鳳梨酥，揭發竄改食用限期標籤，延長產品保質期限後重新上架銷售。維格餅家董事長孫國華昨公開道歉，並稱已暫停其妻營運銷售主管職務。 士林地檢署懷疑維格餅家由三月起竄改鳳梨酥保存期限，前日派員搜查餅家門市、工場，並將孫國華姓蕭妻子、四名員工依涉嫌偽造文書罪帶回偵訊，蕭婦其後獲准以一百五十萬元新台幣（約三十八萬六千港元）保釋，另一名員工亦獲准以二十萬元新台幣（約五萬一千港元）交保，其餘人士無條件獲釋。 孫國華昨為事件公開道歉，表示經內部調查後，發現五股門市部份員工為節省成本，自行更改約五、六十盒墨條酥、蛋黃酥、鳳黃酥標籤延長食用期限。 他強...
2017-05-11
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美少年share貼文 一年免費食炸雞
美國十六歲少年威爾克森，上月五日出於好奇透過社交網站twitter詢問連鎖快餐店Wendy's，要獲得多少個轉推才能享受一年免費炸雞塊，店方回應需要一千八百萬個。威爾克森於是在其專頁內發出一則簡單推文：「一個需要炸雞的人」，並拜託各方網友轉推；結果反應空前熱烈，截至周二已有逾三百四十萬則轉推，打破美國女星艾倫迪珍妮絲，二○一四年在奧斯卡頒獎禮星合照締造的三百萬次轉推紀錄。雖然威爾克森的推文與轉推一千八百萬次相距甚遠，但Wendy's決定提前「找數」，送出一年免費炸雞塊券，同時宣佈捐贈十萬美元（約七十八萬港元）予一個領養兒童基金會。
2017-05-11
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新樓開售搶客 北角半山豪宅業主心雄封盤
北角海景新盤熱賣，搶客之餘亦刺激二手業主叫價心雄，令部份買家望而卻步，問盤明顯減少，部份業主看好後市暫時封盤，令盤源進一步下跌；即使買家追價，整體成交也放慢。不過，其中北角半山老牌豪宅雲景台及珊瑚閣均...
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騰訊創新高後回吐 北水掃貨 恒指破關
美股持續於高位徘徊，加上北水持續流入港股，刺激恒指昨日一舉突破25000點大關。多間大行齊齊唱好內銀股，令中資金融股成為大市上升的主要動力，至於股王騰訊（700）早段曾再創上市新高，更其後回吐，收市反而倒跌。 恒指昨日高開42點，其後升幅一直擴大，午後突破25000點關口，最多曾升275點，高見25164點，惟見25000點後沽壓力大，加上A股弱勢拖累恒指，導致升勢逐步減弱，但收市仍力保25000點關口，收報25015點，升126點，昨日成交額仍配合，衝上至936億元。滬港通南向淨流入30.63億元人民幣，為兩個半月來最多。 藍籌股方面，騰訊昨日早市仍帶領港股向上，...
2017-05-11
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紅魔決賽可達 主場集氣
曼聯在英超爭前四形勢被動，早已將歐霸盃視為躋身來季歐聯的最佳方法，難怪上周四準決賽首回合掌握一球優勢，領隊摩連奴仍事先聲明今晚次回合主場強陣出擊。紅魔歐戰作東表現一向有保證，今仗可望大勝頹勢盡現的切爾達晉身決賽，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播） 摩連奴上場英超作客阿仙奴把拉舒福特和保羅普巴等主力列作後備，亦在周一讓球員放假一天，明顯為今晚一戰留力。在各賽事，曼聯近六場兩勝三和一負，但在歐洲賽主場本季六戰全勝，累積近十七場亦十四勝三和不敗。該隊歷年在歐戰淘汰賽首回合作客取勝後，從未嘗過次回合在...
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新款首試 CX-5精銳改革
萬事得全新第二代CX-5快將到港上市，筆者早前獲代理安排，飛到日本廣島參與廠方舉行的新車預覽及試駕活動。 文、圖：彭志揚（日本廣島） 新CX-5引擎、底盤及尺碼跟上代相若，外形應...
2017-05-11
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甜拖未婚夫買護膚品 陳嘉寶等做最美新娘
現年27歲、形象超純的前「邦民女」陳嘉寶(Anjay)，上月尾在社交網宣佈與拍拖四年的初戀男友兼富二代黃頌祈（Epaphras）將結婚。隨後Anjay出席活動時自爆11月25日在教堂行禮，另擇日子擺酒...
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社論——雷厲掃走兩地烏煙瘴氣
近日空氣污染嚴重，昨天東涌、屯門及荃灣一片灰濛濛，市民呼吸感侷促，空氣污染指數同時達10＋爆燈水平，其他多區空氣污染指數亦達8至10的甚高水平。天文台預料未來數天空氣質素仍會惡化，想吸一口清新空氣，難上加難，令人無奈，中港兩地必須加強合作，改善跨境污染問題，以免兩地人們健康同受危害。 天文台指出，廣東省污染物吹來，加上高壓脊氣候令本港無風，污染物積聚不散，導致空氣污染指數爆燈。同樣情況於今年一月發生，當時內地污染物隨風南下，進入廣東省，廣州氣象部門發出霧霾黃色預警，香港毗鄰廣東，不能倖免，空氣污染指數高企。 跨境空氣污染嚴重，已對人們健康構成風險。不少研究顯示，長期病患者首...
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潘頓連續三期封王
昨晚沒有盃賽，潘頓憑一冠一亞兩季一殿成績，連續三期賽事成為騎師王。至於史卓豐則憑「破風者」及「包裝騎士」梅開二度，呂健威憑「快樂生活」取得第十六W達標上岸。此外，由於英國博彩公司UK Tote行政失誤...
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