﻿一哥下令西九重案組追查 淫魔纏LAN線 警署吊頸亡

九龍灣港鐵站天橋底姦劫案，涉案淫魔以一條USB線捆綁女受害人犯案，其後使用搶來的銀行卡撳錢失敗，被「天眼」攝下容貌，使其墮入警網被捕。他昨日被羈押在秀茂坪警署羈留室，期間疑用一條LAN線自縊身亡。警務處處長盧偉聰稱，警方高度重視事件，委派西九龍重案組調查這次吊頸事件是否涉保安漏洞或人為疏忽。



涉姦劫被捕的四十八歲姓林疑犯，前晚被重案組拘捕，被押至慈雲山的東九龍重案組總部調查，至深夜再遭押到秀茂坪警署羈留室。至凌晨三時，秀茂坪警署突然火警鐘響，消防接報到警署調查時，發覺其中一個羈留室的自動滅火的消防花灑移位，但未有損毀及出水，將其移正後收隊，警方未有深入了解。消息稱，該移位花灑頭位於林姓姦劫疑犯的羈留室，懷疑當時有人欲上吊自殺。



臭格凌晨響火警鐘 消防到場



昨晨八時四十分，警員巡羈押室時，當時林未有異樣，二十分鐘後再巡視，發現他用LAN線（網絡線）上吊昏迷，立即將其解下及報警。較早前一度傳出疑犯用USB線上吊。救護員到場將他送院，抵達醫院證實死亡。據悉，死者上吊時上身赤祼，下身仍穿着被捕時的花紋短褲及赤足。



警早上巡視 20分鐘後出事



東九龍重案組探員得悉林自縊死亡後大為緊張，約二十名探員趕至聯合醫院調查，各人十分緊張及面色凝重，不停出入急症室。事後仵工將屍體舁送殮房，稍後法醫官將剖屍證實林的死因。現場消息稱，死者用來吊頸的LAN線，疑從東九龍重案組臨時羈留室偷來，其後被帶入羈留室，不知為何，警員為疑犯搜身時沒有發現。但他如何上吊，西九龍總區重案組正在調查。



盧偉聰：警方續查姦劫案



警務處處長盧偉聰對有疑犯在警署內自縊身亡，表示高度重視事件，指警務處成立一百七十年，一直以來有嚴謹的標準及程序處理羈押疑犯的安全，他已委派西九龍重案組調查今次吊頸事件是否涉及保安漏洞，或人為疏忽。



盧偉聰續稱，稍後會解剖及驗屍，並交由死因庭調查死因。至於為何有疑犯在羈留室自縊身亡，警方會作全面調查，包括翻看警署內所有閉路電視錄影，如有任何人要為事件負責，會嚴正處理。他稱，警方現時仍會繼續調查姦劫案，案中女事主部份證物包括銀行卡仍未尋回。